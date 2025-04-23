Boeing закончила квартал с убытком $31 млн

Сегодня, 23 апреля, американская аэрокосмическая корпорация Boeing сообщила, что по итогам первого квартала ее выручка выросла на 18%, составив $19,5 млрд. Компания закончила квартал с убытком $31 млн — он в 11 раз меньше, чем годом ранее ($355 млн).

За квартал Boeing поставила клиентам 130 самолетов — на 57% больше, чем за тот же период 2024 года. Результаты оказались лучше прогнозов аналитиков — после публикации отчетности акции Boeing выросли почти на 8%. Кроме общих результатов инвесторы хорошо отреагировали на рост поставок самолетов Boeing 737 после прошлогоднего инцидента с отвалившейся заглушкой люка на Boeing 737 MAX 9 авиакомпании Alaska Airlines и связанных с этим проверок регуляторов.

При этом инвесторов и аналитиков, как и в случае с другими американскими компаниями, беспокоит потенциальное влияние на Boeing торговой войны между Китаем и США. Сообщалось, что Китай потребовал от местных авиакомпаний отказаться от поставок приобретенных самолетов Boeing, а авиакомпания Xiamen Airlines вернула в США два уже поставленных самолета. «Мы не рассматриваем Китай как главный драйвер восстановления для Boeing в ближайшие годы, но невозможность поставлять туда, о которой сообщается, и необходимость перепродажи этих самолетов — это совсем другой вопрос»,— отмечают аналитики JPMorgan.

Яна Рождественская