Работнику магнитогорского предприятия выплатят полмиллиона рублей из-за травмы

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска частично удовлетворил требования прокурора о взыскании компенсации морального вреда с ООО «Зима» в пользу бывшего сотрудника, пострадавшего на работе. Компания обязана выплатить ему 500 тыс. руб., сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что 8 декабря 2023 года магнитогорец, работавший набивщиком валяной обуви, получил травму из-за несчастного случая на производстве. Горожанин утратил 60% трудоспособности и получил третью группу инвалидности. В ходе расследования происшествия выяснилось, что директор предприятия и пострадавший нарушили требования охраны труда. Однако в действиях сотрудника «грубую неосторожность» не обнаружили.

Прокурор Орджоникидзевского района подал иск в интересах пострадавшего магнитогорца, потребовав взыскать с предприятия 700 тыс. руб. В результате суд частично удовлетворил иск, сократив сумму взыскания до 500 тыс. руб.