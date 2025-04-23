Под Челябинском водитель легкового автомобиля погиб после столкновения с фурой

В Челябинской области в результате автомобильной аварии с фурой погиб водитель легковой машины, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, днем 23 апреля 68-летний водитель Renault Logan двигался по дороге «Восточный обход Челябинска». При неустановленных обстоятельствах он выехал на встречную полосу в разрешенном месте и столкнулся с фурой Scania с пустым полуприцепом-цистерной под управлением 64-летнего водителя. От полученных травм владелец легковой машины скончался на месте.

Виталина Ярховска