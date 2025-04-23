За 10 лет на Кубани заложили 6,5 тысячи гектаров новых виноградников

За последние 10 лет площадь виноградников в Краснодарском крае увеличилась на 6,5 тыс. га, достигнув 32,5 тыс. га, что составляет почти треть всех виноградных насаждений в России. Об этом сообщает пресс-служба региональной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

В регионе осуществляется комплексная поддержка отрасли: объем краевого финансирования увеличился с 218 млн руб. в 2015 году более чем до 1,3 млрд руб. в 2024-м, сообщил вице-губернатор Андрей Коробка. По его словам, на территории края также расширяется сеть питомников — если в 2015 году работал один производитель саженцев, то в настоящее время их пять. Совокупный объем производства достигает 5 млн саженцев в год.

В хозяйствах Кубани культивируется свыше 100 сортов и гибридов винограда, среди которых преобладают автохтонные и отечественные разновидности: «красностоп», «сибирьковый», «цимлянский черный» и «достойный».

Виноградарством и виноделием в регионе занимаются 329 предприятий и фермерских хозяйств. По итогам прошлого года они собрали 235,5 тыс. тонн винограда. В 2025 году планируется увеличить валовой сбор до 250 тыс. тонн.

Вячеслав Рыжков