Суд закрыл дело о банкротстве «Ленфильма», инициированное ростовской фирмой

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области (АС СПб) прекратило производству по банкротному делу киностудии «Ленфильм» (АО), инициированное ростовской фирмой ООО «Компания Радмир». Об этом сообщается в арбитражной картотеке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Заявление ростовской фирмы (кредитора) о признании «Ленфильма» банкротом было подано в АС СПб в январе. «Ъ-СПб» писал, что заявленная сумма задолженности киностудии составляет чуть более 6,1 млн рублей.

Сейчас в карточке дела появилась запись о прекращении производства. Основания принятия этого решения пока неизвестны.

Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Компания Радмир» зарегистрирована в Ростове-на-Дону, занимается неспециализированной оптовой торговлей, производством металлических конструкций и мебели.

Ранее издание писало, что ростовская компания в декабре прошлого года добилась в суде подтверждения решения о взыскании с «Ленфильма» задолженности почти в 5 млн рублей и 457 тыс. рублей процентов за пользование чужими финансами. Тогда киностудия просила дать отсрочку на оплату долга, ссылаясь на тяжелое материальное положение.

Сообщалось также, что в конце 2024 года должность председателя совета директоров «Ленфильма» покинул Федор Бондарчук, на председательство которого пришелся кризис в компании. Режиссер стал главой совета с подачи Минкульта РФ в 2012 году. Через год после его назначения студия взяла кредит у ВТБ на 1,5 млрд рублей, а спустя семь лет на приставы опубликовали информация о задолженности в размере 2,2 млрд рублей перед банком. После чего президент ВТБ Андрей Костин предупредил, что в случае отсутствия субсидии от государства на погашение кредита студии придется объявить дефолт.

Тогда кризисной ситуации избежать удалось с помощью выделения денег из госбюджета для погашения долга. К тому же в 2021 году «Ленфильм» получил право на часть дохода от использования «золотой коллекции» (более тысячи фильмов, снятых на студии до 1992 года, при этом 50% дохода перечисляется в Госфильмофонд), что тоже должно было улучшить его финансовое состояние. Сейчас Минкульт РФ разрабатывает стратегию по выводу киностудии из кризисной ситуации.

Михаил Волкодав