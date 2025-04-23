Депутаты утвердили установку памятника Федору Плевако в центре Челябинска

Челябинская городская дума одобрила инициативу по установке памятника адвокату Федору Плевако в сквере на пересечении улиц Воровского и Тимирязева. Решение было принято на заседании 22 апреля, сообщает пресс-служба гордумы.

Скульптура из гранита высотой более 2 м будет установлена по инициативе благотворительного фонда «Бирюзовый». Перед этим сквер планируется благоустроить за счет бюджетных средств.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на прошлой неделе администрация Советского района Челябинска объявила закупку на благоустройство сквера, расположенного в границах улиц Воровского, Елькина и Тимирязева. Для установки памятника Федору Плевако здесь демонтируют фонтан «Пробуждение», заменят качели, скамейки, урны фонари, уложат газон. Начальная стоимость контракта составляет более 28,3 млн руб.