В Ростове вынесли приговор фигурантам дела о терактах в ДНР

Южный окружной военный суд сегодня вынес приговор трем подозреваемым в исполнении терактов на территории Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в пресс-службе инстанции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда Фото: Пресс-служба Южного окружного военного суда

Правоохранители установили, что один из фигурантов, Юрий Иванов в 2015 году согласился вступить в террористическое сообщество под кураторством сотрудника Службы безопасности Украины. По приглашению Иванова к группе присоединились Станислав Суровцев и Андрей Гаррюс.

Из материалов суда следует, что обвиняемые обучились минно-взрывному делу на территории Украины, участвовали в незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, в том числе путем их перевозки в специально оборудованных тайниках в автомобилях. Мужчин подозревали в совершении терактов на территории ДНР путем подрывов газопроводов, железнодорожных путей и линий электропередач.

«При этом Иванов, Суровцев и Гаррюс при наличии реальной возможности прекратить противоправную деятельность и свое личное участие в деятельности указанного террористического сообщества не прекратили участие в нем, не сообщили в правоохранительные органы о существовании указанного ТС, его участниках, подготавливаемых и совершенных террористических актах на территории ДНР», — отмечается в сообщении.

Приговором суда подсудимые признаны виновными. Иванову и Суровцеву назначено наказание в виде 24 лет отбывания наказания в колонии строгого режима и выплате штрафа в 300 тыс. руб., Гаррюсу приговорен к 23 годам заключения строгого режима и штрафу в 300 тыс. руб.

Константин Соловьев