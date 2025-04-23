Сотрудница Нагайбакской ветстанции подозревается в получении взяток

В Магнитогорске следственные органы возбудили уголовное дело в отношении заведующей ветеринарной испытательной лабораторией областного бюджетного учреждения «Нагайбакская районная ветстанция». Она обвиняется в получении взяток в значительном размере (ч. 2 ст. 290 УК РФ), сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета РФ.

По версии следствия, с января 2023 года по август 2024-го в селе Фершампенуаз Нагайбакского района заведующая лабораторией ветеринарной станции получила более 145 тыс. руб. от индивидуального предпринимателя за выдачу ветеринарно-сопроводительных документов без необходимой проверки товара.

Преступление выявили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Нагайбакскому району. Сотруднице ветстанции предъявлено обвинение. По местам работы и жительства проведены обыски. Решается вопрос об избрании меры пресечения.