Опрос: Чаще всего на рабочем месте петербуржцы ссорятся с начальством

Аналитики сервиса по поиску работы hh.ru провели исследование и выяснили, с кем чаще всего петербуржцы конфликтуют на работе и какая атмосфера царит в коллективах городских компаний. Результаты опубликовала пресс-служба платформы.

По данным исследования, у 63% жителей Петербурга конфликтов на рабочем месте не возникает. Однако у тех, кто отметил такую проблему, ссоры чаще всего возникают с начальством (23%).

В качестве главной причины конфликтов большинство респондентов (69%) назвали профессиональные разногласия. Особенно сильно это проявляется в области мидл- и топ-менеджмента, а также среди тружеников IT-сферы (84% и 82% соответственно).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что конкуренция на рынке труда Петербурга возросла до шести соискателей на место.

Дарья Астанина