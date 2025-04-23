В Краснодаре появятся 35 новых платных парковок

В Краснодаре планируют организовать 35 новых участков муниципальных платных парковок. В пресс-служба администрации города пояснили, что такая мера направлена на повышение доступности парковочных мест, снижение плотности транспортных потоков, а также на сокращение нарушений правил остановки и стоянки в городе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Парковочные пространства разместят поэтапно с конца июня до конца ноября на улицах в различных районах краевой столицы. В частности, зоны появятся на улицах Новицкого, Атарбекова, Воровского, Кореновской, 1-го Мая, 40-летия Победы, Российской, Метальникова, Зиповской, Коммунаров, Отрадной, Северной, Гоголя, Леваневского, Дзержинского, Тургенева, Дальней, Селезнева, Ставропольской, Старокубанской, Симферопольской, Сормовской, Уральской, Тюляева и других.

Тарифы на пользование парковками составят от 30 до 50 руб. в час, в зависимости от улицы и локации. При этом на ряде улиц будут действовать разные ставки по четным и нечетным сторонам, а также в зависимости от конкретных отрезков.

Сейчас в городе действует 270 платных парковок, обустроенных на 11,6 тыс. мест. Доход от их эксплуатации в 2024 году составил свыше 823 млн руб. и направлен на развитие городской дорожной инфраструктуры.

Вячеслав Рыжков