Водолазы подняли 26 мешков с мазутом со дна моря у берега поселка Джемете

Во вторник, 22 апреля, в ходе очередного этапа подводной очистки водолазная группа совершила 39 спусков и подняла на поверхность 26 мешков с мазутом, собранным со дна акватории у берега поселка Джемете. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Для проведения работ специалисты используют эжекторную установку, с помощью которой осуществляется сбор нефтепродуктов, перемешанных с морским песком. В общей сложности за день водолазы собрали около 6 т загрязненного грунта.

Собранные отходы передаются на утилизацию. Работы по очистке проводят ежедневно, когда позволяют погодные условия.

Мария Удовик