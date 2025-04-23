Пассажиропоток ростовской городской электрички сократился в 2025 году на 13%

В рамках проекта «Городская электричка» за март 2025 года было перевезено 15 тыс. 547 пассажиров. Это на 13% меньше, чем в марте 2024 года, сообщили в пресс-службе регионального минтранса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Представители ведомства уточняют, что годом раньше пассажиропоток городской электрички достиг отметки в 17 тыс. 916 человек.

Ранее сообщалось, что в 2025 году в Ростове-на-Дону планируется ввести комплексный тариф «автобус – городская электричка», предусматривающий при пересадке из автобуса на электропоезд или наоборот (в течение 60 мин.) только оплату стоимости проезда в автобусе.

Валентина Любашенко