На Кубани выявили нарушение при перевозке 152 кг рыбы

В Краснодарском крае выявлено нарушение при транспортировке партии рыбной продукции весом 152 кг. По данным Южного межрегионального управления Россельхознадзора, 16 апреля на трассе между станицами Павловская и Атаманская сотрудники ведомства совместно с представителями краевой Ветеринарной службы и МВД досмотрели грузовой автомобиль, следовавший из Ставропольского края в адрес ГБУЗ «Павловская ЦРБ».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

В ходе проверки установлено отсутствие ветеринарных сопроводительных документов, обязательных для продукции животного происхождения. Как уточнили в надзорном органе, согласно действующему законодательству, такие грузы должны происходить с территорий, благополучных по заразным болезням животных, и соответствовать установленным требованиям безопасности.

Выявленные нарушения попадают под действие статьи 2.3 закона «О ветеринарии» и пунктов ветеринарных правил, утвержденных приказом Минсельхоза №862 от 13 декабря 2022 года. Впоследствии владельцем груза оформлен необходимый ветеринарный документ в электронной системе «Меркурий».

По итогам надзорного мониторинга учреждению здравоохранения было вынесено предостережение о недопустимости дальнейших нарушений ветеринарного законодательства. Материалы в отношении грузоотправителя переданы в Северо-Кавказское управление Россельхознадзора для правовой оценки.

Вячеслав Рыжков