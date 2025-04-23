Гладков: Белгородской области выделили 500 млн на новые приемные отделения

Правительство РФ выделило Белгородской области 500 млн руб. на строительство новых приемных отделений. Как рассказал губернатор Вячеслав Гладков, средства направят на создание такого объекта в детской областной больнице.

По словам главы региона, здание больницы построили в 1976 году. Сейчас оно не отвечает современным требованиям. Площадь нового приемного отделения должна составит 1 тыс. кв. м. Его планируют оснастить современным оборудованием, в том числе для интенсивной терапии.

«Приемное отделение позволит, в первую очередь, более качественно оказывать помощь в экстренных ситуациях. Уверен, строители справятся со своей задачей»,— подчеркнул Вячеслав Гладков.

В начале апреля правительство РФ сообщило о выделении 11,4 млрд руб. на модернизацию приемных отделений в медучреждениях. В частности средства предназначались для Белгородской, Курской и Тамбовской областей.

Алина Морозова