В Туапсе из-за военных учений ограничат движение судов
В пятницу, 25 апреля, Новороссийская военно-морская база проведет учения по отражению нападения безэкипажных катеров в акватории морского порта Туапсе. Тренировка с боевыми стрельбами пройдет с 11:00 до 15:00, сообщает пресс-служба администрации Туапсе в своем Telegram-канале.
Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ
На время проведения учений будет полностью прекращено перемещение судов и маломерных плавсредств как в самой акватории порта, так и на подходах к нему.
Власти призывают местных жителей и гостей курорта сохранять спокойствие во время запланированных мероприятий.
Для получения дополнительной информации граждане могут обратиться к оперативному дежурному Новороссийской военно-морской базы по телефонам: 8(8617)26-27-28, 8(8617)26-35-39 или к дежурному ИГПК АМП Туапсе: 8(86167)7-64-46.