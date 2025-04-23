В Туапсе из-за военных учений ограничат движение судов

В пятницу, 25 апреля, Новороссийская военно-морская база проведет учения по отражению нападения безэкипажных катеров в акватории морского порта Туапсе. Тренировка с боевыми стрельбами пройдет с 11:00 до 15:00, сообщает пресс-служба администрации Туапсе в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

На время проведения учений будет полностью прекращено перемещение судов и маломерных плавсредств как в самой акватории порта, так и на подходах к нему.

Власти призывают местных жителей и гостей курорта сохранять спокойствие во время запланированных мероприятий.

Для получения дополнительной информации граждане могут обратиться к оперативному дежурному Новороссийской военно-морской базы по телефонам: 8(8617)26-27-28, 8(8617)26-35-39 или к дежурному ИГПК АМП Туапсе: 8(86167)7-64-46.

Мария Удовик