Суд оштрафовал сотрудника курганского предприятия на 1 млн рублей за подкуп

Курганский суд вынес приговор 62-летнему сотруднику местного предприятия, обвиняемому в получении коммерческого подкупа. Его оштрафовали на сумму 1 млн руб., а также лишили права в течение года занимать руководящие должности в компаниях, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Суд установил, что с сентября 2020 года по февраль 2023-го курганец, занимая одну из руководящих должностей на городском предприятии, получал деньги от друга-предпринимателя. Взамен он способствовал заключению с ним договоров подряда и современной оплаты выполненных работ. В результате курганец получил от бизнесмена 160 тыс. руб. Вину в содеянном он не признал.

Сумму коммерческого подкупа конфисковали и направили в бюджет государства. Приговор вынесен по ч. 7 ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп).