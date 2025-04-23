С начала года в КБР объем отгрузки собственных товаров вырос на 14%

Объем отгруженных товаров собственного производства в Кабардино-Балкарии за первые два месяца 2025 года вырос на 14,1% и составил 6,8 млрд руб. Это на 14,1% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, сообщила пресс-служба администрации главы республики.

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С начала года экспорт продукции предприятий, подконтрольных Минпромторгу КБР, составил 200 тыс. долларов. Республика поставила буровые и правящие инструменты в Узбекистан, Турцию, Грузию, Казахстан и Беларусь. Стекольные изделия экспортировали в Азербайджан, Таджикистан, Армению и Грузию. Кроме того, в Азербайджан были отправлены выхлопные системы для автомобилей.

Индекс промышленного производства в обрабатывающих отраслях Кабардино-Балкарии за первые два месяца 2025 года достиг 125,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

Николай Аксенов