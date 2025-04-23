ФКР Ставрополья определил подрядчика для проектирования капремонта 21 дома

В Ставропольском крае определили исполнителя для создания проектной документации капитального ремонта в 21 многоквартирном доме. Соглашения на сумму более 4 млн руб. подписаны с организацией «ПГС-Проект», сообщает пресс-служба Фонда капитального строительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Проектные мероприятия затронут жилые объекты в Ставрополе, Минеральных Водах, Ессентуках, Курской, Донском, Грачевке и Предгорном округе. Документация должна быть подготовлена до 30 июня, без учета периода прохождения экспертизы.

«Проектирование — это стратегия, которая определяет, как здание будет функционировать десятилетия»,— рассказал генеральный директор ФКР Павел Корниенко.

Специалисты подчеркивают важность качественного проектирования, особенно при серьезных изменениях конструкции, таких как замена плоской кровли на скатную, требующих точных расчетов.

В рамках планируемых работ будет разработана документация для ремонта 23 конструктивных элементов, включая кровли, фасады и инженерные коммуникации в зданиях.

Николай Аксенов