В Самарской области в этом году начнут строить новый цех по производству растительных напитков
Во втором квартале текущего года планируется начать строительство нового цеха по производству растительных напитков. Об этом заявили на встрече губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева с руководством компании «Эйч энд Эн», сообщил глава региона в своем Telegram-канале.
Фото: Петр Кассин, Коммерсантъ
От компании присутствовали гендиректор Якуб Закриев, председатель совета директоров Руслан Алисултанов. Они представили план по развитию предприятия. Новый цех планируют запустить в конце 2026 года. На развитие молочного комбината «Самаралакто» выделят более 1 млрд руб. частных инвестиций.
Новый цех позволит увеличить выпуск продукции на 23% (порядка 17 тыс. тонн ежегодно). По словам Вячеслава Федорищева, со стороны правительства гарантируется всестороннее содействие в реализации проекта.