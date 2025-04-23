Прокуратура заставила отремонтировать спортивный объект в Шенталинском районе
Прокуратура Шенталинского района провела проверку соблюдения законодательства о физической культуре и спорте в физкультурно-оздоровительном комплексе, расположенном в районном центре, сообщили сегодня в прокуратуре Самарской области.
Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ
Выяснилось, что оборудование уличной спортивной площадки в селе Шентала имело множественные дефекты и повреждения, часть кресел на трибунах отсутствовала.
По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес обслуживающей организации было внесено представление.
В настоящее время нарушения устранены, произведен ремонт оборудования и установка кресел.