Прокуратура заставила отремонтировать спортивный объект в Шенталинском районе

Прокуратура Шенталинского района провела проверку соблюдения законодательства о физической культуре и спорте в физкультурно-оздоровительном комплексе, расположенном в районном центре, сообщили сегодня в прокуратуре Самарской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Выяснилось, что оборудование уличной спортивной площадки в селе Шентала имело множественные дефекты и повреждения, часть кресел на трибунах отсутствовала.

По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес обслуживающей организации было внесено представление.

В настоящее время нарушения устранены, произведен ремонт оборудования и установка кресел.

Алексей Алексеев