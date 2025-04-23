Utair доставил пассажиров в Сочи после вынужденной посадки в Минводах

Самолет Utair с 79 пассажирами на борту прибыл в Сочи с суточной задержкой после вынужденной посадки в Минеральных Водах. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Лайнер смог вылететь из аэропорта Минеральных Вод в Сочи только в 18:16 по московскому времени 22 апреля. На его борту находились 79 пассажиров. «Остальные 90 человек решили добираться до Сочи самостоятельно»,— указано в сообщении ведомства.

После прибытия в пункт первоначального назначения тот же самолет отправился обратно в Москву в 20:42 мск с 88 пассажирами. Ожидалось, что около полуночи борт приземлится в аэропорту Внуково.

Изначально воздушное судно покинуло Внуково утром 21 апреля, но из-за неблагоприятных метеоусловий в Сочи пилоты были вынуждены посадить его на запасном аэродроме в Минеральных Водах. Задержка рейса составила более суток.

Наталья Решетняк