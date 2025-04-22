Жителя Донецка осудили за убийство постояльца гостиницы в Краснодаре

Первомайский районный суд Краснодара признал жителя Донецка виновным в умышленном причинении смерти, квалифицированном по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Фигурант зарезал одного из постояльцев гостиницы «Кавказ», сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как следует из материалов дела, в ноябре 2024 года подсудимый прибыл в Краснодар из ДНР с намерением заключить контракт с Министерством обороны РФ. На время пребывания в городе мужчина поселился в гостинице «Кавказ».

16 ноября, за день до запланированного отбытия к месту службы, между фигурантом и другим постояльцем, также намеревавшимся отправиться в зону проведения специальной военной операции, произошел конфликт на фоне употребления алкоголя. Перепалка переросла в физическое столкновение, в ходе которого подсудимый нанес своему оппоненту множественные удары кухонным ножом. Потерпевший скончался от полученных травм на месте происшествия.

На суде обвиняемый полностью признал вину, выразил раскаяние и сотрудничал со следствием. Суд, учитывая обстоятельства дела, назначил ему наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор не был обжалован и вступил в законную силу.