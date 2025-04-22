Дефицит бюджета края по итогам квартала сократился в шесть раз

Минфин Пермского края опубликовал информацию об исполнении консолидированного бюджета региона за первый квартал 2025 года. Как следует из сообщения, по доходам относительно годового плана он выполнен на 22%, это выше аналогичного показателя 2023 года на 13%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Общая сумма доходов составила более 69, 5 млрд руб. Основной объем доходов, свыше 39 млрд руб., пришелся на налоговые поступления. Речь идет о налоге на прибыль организаций (20,8 млрд руб.) и НДФЛ (18 млрд руб.), еще 5,5 млрд руб. региону принесли поступления от налогов на имущество. Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, составили 4,5 млрд руб. В качестве безвозмездных поступлений Прикамье получило 7,7 млрд руб., из них 6,4 млрд руб.— поступления из федерального бюджета.

Расходы бюджета за три месяца 2025 года превысили 70 млрд руб. К плану годовых расходов этот показатель составляет 18,5% и превышает аналогичный показатель 2024 года на 30%. Дефицит бюджета за квартал составил 1,3 млрд руб. и снизился в шесть раз по сравнению с дефицитом за два месяца 2025 года (7,6 млрд руб.).