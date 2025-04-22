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Суд взыскал в пользу пенсионерки украденные у нее мошенниками деньги

В Ростове-на-Дону пенсионерка передала мошенникам 1,5 млн рублей. Информация об этом появилась в Telegram-канале прокуратуры Ростовской области.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Происшествием заинтересовалась прокуратура Ворошиловского района города. В ходе проверки выяснилось, что злоумышленники представились по телефону как сотрудники службы безопасности банка. Они убедили пострадавшую оформить кредит и перевести полученные средства на «безопасный счет». Так им удалось получить от пенсионерки 1,5 млн руб.

Прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании с владельца банковского счета суммы неосновательного обогащения. Суд удовлетворил заявление и обязал злоумышленников вернуть денежные средства. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

Мария Хоперская

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