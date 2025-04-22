На Дону снижется заболеваемость ОРВИ

В Ростовской области сохраняется тенденция снижения заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусами, сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, на прошедшей количество инфицированных оказалось ниже эпидемического порога на 50,3%, в донской столице – на 16,5%, ниже эпидемического порога.

В сообщении отмечается, что вирусы стали реже поражать организмы всех возрастных категорий. Чаще всего врачи диагностируют у дончан риновирус, сезонный короновирус, бокавирус, РС-вирус – болезни не гриппозной этимологии.

Константин Соловьев