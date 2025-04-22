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В Ростове сгоревшее на улице Мечникова здание ликвидируют в августе

Власти Ростова до конца августа намерены снести обгоревшее аварийное здание на ул. Мечникова, сообщает портал «Donday» со ссылкой на источник в городской администрации.

Фото: Башир Алиев / NEWSTEAM, Коммерсантъ

Фото: Башир Алиев / NEWSTEAM, Коммерсантъ

Напомним, из аварийной трехэтажки на ул. Мечникова, 53, в 2018 году выселили жильцов. Полуразрушенный дом стал объектом притяжения бездомных людей. На тушение возникающих в заброшенном здании пожаров регулярно приезжают расчеты МЧС.

По информации источника, перед сносом здания нужно подготовить необходимую проектную документацию и смету. На эти работы из городской казны выделены средства в размере 1,8 млн руб. После одобрения сметы экспертной комиссией начнется процесс демонтажа.

Валентина Любашенко

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