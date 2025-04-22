Полицейские выявили мигрантов-нарушителей на стройплощадке ЖК в Ростове

В Ростове-на-Дону полицейские провели рейд по пресечению незаконной миграции и обеспечению правопорядка на стройплощадке жилого комплекса в Кировском районе города. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области

Из сообщения следует, что профилактическое мероприятие проходило в содействии с управлениями по вопросам миграции, уголовного розыска, ФСБ, военно-следственного отдела Следственного комитета и районного военкомата.

В результате проверки 23 иностранных граждан правоохранители установили девять нарушений, среди которых три случая нарушения режима пребывания на территории и шесть фактов незаконной трудовой деятельности, а также незаконное пребывание на территории РФ. Стражами порядка вынесено одно решение о неразрешении въезда на территорию России. Кроме того, натурализованным гражданам вручено пять повесток для постановки на воинский учет.

Накануне сообщалось, что полицейские провели двухдневный рейд в Аксайском районе области и проверили более 150 человек.

«ГУ МВД России по Ростовской области продолжит работу по контролю за соблюдением миграционного законодательства и обеспечению правопорядка в регионе»,— отметили в ведомстве.

Константин Соловьев