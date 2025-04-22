Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Из Ростовской области экспортировали в Азербайджан около 19,5 тонны рыбы

Около 19,5 тонны мороженной рыбы отправили из Ростовской области в Азербайджан за прошедшую неделю. Информация об этом появилась на сайте регионального управления Россельхознадзора.

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Фото: Татьяна Горд, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что продукцию признали пригодной и безопасной по результатам лабораторных исследований. Отмечается, что предприятие-экспортер включено в список отечественных компаний, которые соответствует ветеринарным требованиям страны-импортера.

Ранне «Ъ-Ростов» писал, что в апреле с территории донского региона в Сербию было отправлено 10 т мороженной рыбы.

Константин Соловьев

Новости компаний Все