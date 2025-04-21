Аномальная жара сохранится в Нижегородской области 23-24 апреля

Жара сохранится 23 и 24 апреля в Нижнем Новгороде и южной половине Нижегородской области, сообщили в региональном управлении МЧС. По прогнозу среднесуточная температура будет достигать 14-15°С, что на 7°С выше нормы.

По данным Гидрометцентра, в понедельник, 21 апреля, воздух в Нижнем Новгороде прогревался до +25°С. Днем со вторника по четверг ожидается около +22°С. В пятницу похолодает до +17°С, а в воскресенье температура опустится до +11°С. Во вторник и выходные ожидается дождь.

В Нижегородской области действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры, жечь сухую траву и мусор, устраивать свалки и проводить пожароопасные работы.

Елена Ковалева