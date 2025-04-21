У Крымского моста со стороны Кубани в пробке стоят 350 машин

На подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края утром 21 апреля образовалась значительная автомобильная очередь. По данным к 14:05, вблизи пункта досмотра на Таманском берегу скопилось 350 транспортных средств. Согласно сервису «Яндекс карты», протяженность затора превышает 5 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

В противоположном направлении, со стороны Керчи, движение остается свободным — скоплений автомобилей перед пунктом досмотра не зафиксировано, сообщает Telegram-канал «Крымский мост: оперативная информация».

С 22 апреля новая федеральная трасса А-289, соединяющая Краснодар с Крымом, стала платной. Управление автодорогой перешло к ГК «Автодор», которая внедрила безбарьерную систему оплаты проезда.

Вячеслав Рыжков