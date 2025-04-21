В Дзержинске водитель автобуса потерял управление и врезался в дом

Государственная трудовая инспекция выясняет подробности ситуации, когда в Дзержинске водитель рейсового автобуса врезался в жилой дом. По данным инспекции, во врем рабочего дня водителю стало плохо за рулем, он потерял управление, выехал на тротуар и ударился в стену.

После ДТП медицинская помощь кроме самого водителя потребовалась еще нескольким пассажирам.

Трудовая инспекция выясняет, есть ли связь между состоянием водителя и условиями труда. В инспекции ждут от работодателя извещение о несчастном случае на производстве и медицинское заключение о степени тяжести травм у водителя.

Кроме того, доследственную проверку по факту ДТП начало региональное управление СКР.

Андрей Репин