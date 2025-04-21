Почти 1,5 тысячи участков благоустроят в Нижнем Новгороде после зимних работ

АО «Теплоэнерго» и АО «Нижегородский водоканал» приведут в порядок 1449 участков, где зимой вели ремонтные работы. Перейти с временного «зимнего» на постоянный вариант благоустройства поланируется до конца весны.

В частности, «Теплоэнерго» должно полностью благоустроить 826 участков, «Нижегородский водоканал» – 623 объекта. Графики проведения работ согласованы с администрациями районов города.

Более 600 мест, где предприятиями производились работы в холодный сезон, уже приведены в порядок.

Анастасия Титова