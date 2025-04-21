Приволжская таможня в первом квартале возбудила 3,8 тысячи административных дел

В первом квартале 2025 года приволжские таможенники возбудили 28 уголовных дел и 3829 дел об административных правонарушениях. По данным Приволжской таможни, шесть уголовных дел возбуждено по фактам незаконного перемещения сильнодействующих, психотропных и синтетических веществ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В общей сложности из оборота изъято более 4 кг различных веществ, в том числе — 390 грамм наркосодержащего растения гармала обыкновенная.

Также возбуждено шесть уголовных дел по фактам незаконного перемещения иного вооружения и товаров двойного назначения. Столько же дел возбудили из-за незаконного перемещения стратегически важных товаров и ресурсов, среди которых лес, ювелирные изделия и табак.

В первом квартале зафиксировано 70 фактов результативного применения служебных собак. В 19 случаях они нашли наркотики, в 27 случаях — деньги, перевозимые сверх разрешенной суммы, в 24 случаях — незаконно перевозимый табак и сигареты.

Благодаря служебным собакам таможенные органы возбудили 68 административных и 18 уголовных дел. С их помощью изъяли более 1,5 млн руб., 2,5 тыс. блоков сигарет и 27 кг табака и насвая.

Андрей Репин