Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 21 апреля

Шквалистый ветер ожидается в Нижегородской области 21 апреля. По данным Гидрометцентра, порывы могут достигать 17 м/с.

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Энергетики «Нижновэнерго» готовятся к работе при непогоде. Устранять возможные последствия будут 283 бригады. Подавать энергию в случае аварии готовы 234 резервных источника.

Специалисты призвали нижегородцев быть внимательными и осторожными, не приближаться к оборванным проводам и сообщать о них в энергокомпанию или МЧС.

Елена Ковалева