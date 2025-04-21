Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 21 апреля
Шквалистый ветер ожидается в Нижегородской области 21 апреля. По данным Гидрометцентра, порывы могут достигать 17 м/с.
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Энергетики «Нижновэнерго» готовятся к работе при непогоде. Устранять возможные последствия будут 283 бригады. Подавать энергию в случае аварии готовы 234 резервных источника.
Специалисты призвали нижегородцев быть внимательными и осторожными, не приближаться к оборванным проводам и сообщать о них в энергокомпанию или МЧС.