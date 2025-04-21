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В Ростовской области обнаружили десять незаконных мигрантов

В Аксайском районе сотрудники правоохранительных органов провели мероприятия по выявлению нелегальных мигрантов. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что проверки проходила два дня. Так, 16 апреля сотрудники полиции проверили 95 граждан, 58 из которых – иностранцы. Из них восемь оказались нарушителями миграционного законодательства РФ, в том числе и один иностранец, который пребывал в стране по поддельным документам.

17 апреля силовики проверили 76 человек, в том числе чуть более 50 иностранцев. Из них двое оказались нарушителями режима пребывания на территории России.

В пресс-службе разъяснили, что такие мероприятия направлены на соблюдение миграционного законодательства, предупреждение правонарушений и повышение уровня общественной безопасности.

Валентина Любашенко

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