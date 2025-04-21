За минувшую неделю на Дону из-за пожаров погибли четыре человека
На Дону за прошедшую неделю в результате пожаров погибли четыре человека. Информация об этом появилась в Telegram-канале ГУ МЧС России по Ростовской области.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
Из сообщения следует, что за неделю подразделения отреагировали на 112 сообщений о пожаре. Спасти удалось 13 человек.
Кроме того, сотрудников службы 15 раз привлекали к ликвидации последствий ДТП. Спасатели оказали помощь шести пострадавшим. На водных объектах происшествий за неделю не зафиксировано.