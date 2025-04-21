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За минувшую неделю на Дону из-за пожаров погибли четыре человека

На Дону за прошедшую неделю в результате пожаров погибли четыре человека. Информация об этом появилась в Telegram-канале ГУ МЧС России по Ростовской области.

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Из сообщения следует, что за неделю подразделения отреагировали на 112 сообщений о пожаре. Спасти удалось 13 человек.

Кроме того, сотрудников службы 15 раз привлекали к ликвидации последствий ДТП. Спасатели оказали помощь шести пострадавшим. На водных объектах происшествий за неделю не зафиксировано.

Мария Хоперская

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