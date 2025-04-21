Суд может взыскать с хозяйки покусавшего ребенка стаффа полмиллиона рублей

Прокуратура Приморского района направила в суд иск о взыскании с хозяйки стаффордширского терьера полумиллиона рублей в качестве компенсации морального вреда за инцидент в лифте дома 33-2 по Богатырскому проспекту, сообщает пресс-служба ведомства 21 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ Фото: Наталия Макарова, Коммерсантъ

В конце мая 2023 года владелица не удержала пса, он набросился на девочку и укусил ее за лицо. Несовершеннолетнюю доставили в больницу, где врачи наложили ей швы. Она находилась на лечении больше недели, от укуса остались рубцы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд арестовал хозяина собаки, которая покусала пенсионерку и ее внучку на остановке общественного транспорта на улице Лени Голикова.

Андрей Маркелов