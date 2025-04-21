Двух жителей Краснодара осудили за нападение на предпринимательницу

Краснодарский краевой суд вынес приговор Ашоту Арутюняну и Игорю Деможенко, признанным виновными в разбойном нападении на местную предпринимательницу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По материалам дела, в июле 2022 года злоумышленники узнали, что женщина планирует перевезти крупную сумму наличных для внесения на банковский счет. Проследив за ней от торговой точки до отделения банка, на парковке Ашот Арутюнян напал на потерпевшую, применив электрошокер и сувенирный нож.

При попытке завладеть сумкой фигурант нанес женщине шесть ножевых ранений в руку и множественные удары руками по телу. Преодолев сопротивление, мужчина похитил пакет с 2,7 млн руб. Более 8 млн руб., находившиеся в автомобиле, преступники обнаружить не успели. После нападения Ашот Арутюнян скрылся на машине, за рулем которой находился Игорь Деможенко.

Находясь в СИЗО, Деможенко воспользовался отсутствием следователя и попытался сжечь процессуальные документы. Впоследствии материалы дела были восстановлены.

Суд приговорил Игоря Деможенко к 12 годам и 11 месяцам лишения свободы в колонии особого режима с последующим ограничением свободы на один год. Ашот Арутюнян получил 11 лет колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу. Апелляционная инстанция оставила решение суда без изменений.

Анна Гречко