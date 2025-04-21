Спортцентр с термальным комплексом появится в РСО-Алания до конца 2025 года

Новый спортивный центр «Клеверспорт» во Владикавказе по федеральному проекту «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)», откроют до конца 2025 года. Объект создается с применением механизма государственно-частного партнерства, сообщил в своем Telegram-канале глава республики Северная Осетия-Алания Сергей Меняйло.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло Фото: Telegram-канал Сергея Меняйло

«Новое пространство для спорта и здоровья сможет принимать до 7 тыс. человек в год и позволит создать 87 новых рабочих мест»,— рассказал Сергей Меняйло.

На данный момент на стройплощадке специалисты монтируют инженерные коммуникации и устанавливают оборудование для бассейнов. Внутри здания рабочие укладывают керамогранит, монтируют перегородки и потолочные конструкции из гипсокартона. В ближайшее время строители приступят к благоустройству прилегающей территории.

Новый спортивный комплекс будет оснащен фитнес-залами, помещениями для единоборств, детских занятий и групповых тренировок. Особенностью «Клеверспорта» станет термальный комплекс с раздельными мужской и женской зонами.

Николай Аксенов