Петербуржцев предупредили об ограничении движения на «морском» участке КАД

В период с 21 по 23 апреля на «морском» участке КАД в Петербурге будут вестись работы по ремонту дорог. Об этом горожан предупредили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений (ДКЗС).

Речь идет о 125-м километре внешнего кольца кольцевой (финская сторона). Ограничения затронут левую и среднюю полосы движения.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ремонтные работы с новой недели ограничат движение в пяти районах Петербурга.

Дарья Астанина