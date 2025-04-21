Петербуржцев предупредили об ограничении движения на «морском» участке КАД
В период с 21 по 23 апреля на «морском» участке КАД в Петербурге будут вестись работы по ремонту дорог. Об этом горожан предупредили в пресс-службе Дирекции комплекса защитных сооружений (ДКЗС).
Речь идет о 125-м километре внешнего кольца кольцевой (финская сторона). Ограничения затронут левую и среднюю полосы движения.
Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что ремонтные работы с новой недели ограничат движение в пяти районах Петербурга.