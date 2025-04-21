Часть Изобильненского округа останется без воды из-за ремонтных работ
Жители 12 населенных пунктов Изобильненского округа Ставрополья останутся без воды на сутки 23 апреля 2025 года из-за плановых работ на объектах водоснабжения в среду, 23 апреля. Об этом сообщила администрация округа в своем Telegram-канале.
Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ
Специалисты проведут работы на очистных сооружениях водоснабжения ОСВ-50 в Изобильном, насосных станциях первого подъема и поселка Рыздвяный, а также на водопроводных сетях города Изобильного и хутора Спорного.
Без водоснабжения останутся жители города Изобильного, поселков Рыздвяный и Новоизобильный, станиц Рождественская и Староизобильная, сел Московское и Найденовка, хуторов Спорный, Смыков, Широбоков и Беляев.
В администрации уточнили, что подача воды будет возобновлена в полночь с 23 на 24 апреля.