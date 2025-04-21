В Оренбурге суд рассмотрит дело о мошенничестве при продаже дорогостоящих иномарок

В Центральный районный суд Оренбурга направлено уголовное дело в отношении 36-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Об этом сообщает прокуратура Оренбуржья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По версии следствия, в январе прошлого года обвиняемый договорился с потерпевшим, что продаст 8 принадлежащих ему импортных автомобилей за процент от сделки. Владелец автомобилей уехал на постоянное место жительство в Москву.

Фигурант значительно снизил стоимость автомобилей без согласования с собственником и продал их гражданам и юридическим лицам. Потерпевший получил сумму значительно ниже реальной цены автомобилей. Материальный ущерб превысил 11 млн руб. В прокуратуре отмечают, что обвиняемому грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

Руфия Кутляева