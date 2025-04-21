В Ставрополе стартовало голосование по проекту городской среды

В Ставрополе открылось голосование за территорию, которую благоустроят в 2026 году в рамках президентского проекта «Формирование комфортной городской среды». Горожанам предстоит сделать выбор среди 21 объекта, сообщает пресс-служба администрации краевого центра

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Ставрополя Фото: Администрация Ставрополя

Участвовать в отборе можно через специальную ссылку. Отдать свой голос можно будет до 12 июня.

«В этом году более 20 тыс. человек направили свои варианты территорий, которые должны обрести новый облик в ближайшем будущем, стать современнее и комфортнее»,— отметил глава Ставрополя Иван Ульянченко.

Николай Аксенов