В Ульяновске передано в суд дело о мошенничестве с займами на 30 млн рублей

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) в Ульяновске. Об этом сообщает прокуратура.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

На этапе предварительного расследования установлено, что 53-летняя директор и единственный учредитель ООО «Премьер-Дент» П. получала от знакомых и юридического лица денежные займы. При она обещала выплатить значительные суммы годовых или предоставляла в качестве залога имущество, которое ей не принадлежало. Но в действительности исполнить обязательства по договорам представитель компании не могла.

В итоге с марта 2020 по декабрь 2021 года шести гражданам и микрокредитной фирме был причинен ущерб в размере свыше 30 млн руб. Расследование уголовного дела завершено.

Материалы направлены в суд. Обвиняемой грозит до десяти лет лишения свободы.

Георгий Портнов