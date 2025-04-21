На юге России ожидается четвертый класс пожарной опасности

Гидрометцентр России предупредил о высоком классе пожарной опасности в начале недели в отдельных регионах Дальневосточного, Южного и Центрального федеральных округов. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель ведомства Роман Вильфанд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство природы Краснодарского края Фото: Министерство природы Краснодарского края

В Забайкальском крае до среды ожидается четвертый класс пожарной опасности. Аналогичный уровень риска прогнозируется в северной части Краснодарского края, Астраханской и Ростовской областях.

«Также высокий класс пожарной опасности до четверга прогнозируется на юге Центрального федерального округа, куда входят Белгородская, Курская, Воронежская области. Там температура будет еще выше, чем в Москве, на 1-2 градуса»,— пояснил Роман Вильфанд.

Лия Пацан