Бастрыкин запросил доклад о преследователе детей в Екатеринбурге

Председатель СКР Александр Бастрыкин запросил доклад о проверке информации о человеке, который преследует детей в Екатеринбурге, сообщил информационный центр СКР.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Александр Бастрыкин

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Информация о преследователе появилась в одном из Telegram-каналов, где отмечается, что полиция не реагирует на обращения родителей, хотя известно, где он живет. «Длительное время мужчина неславянской внешности преследует местных детей, проявляя агрессию и высказывая угрозы в их адрес»,— рассказали в ведомстве.

Ранее Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании уголовного дела в отношении гражданина «среднеазиатской республики» из Екатеринбурга, который в ходе переписки с несовершеннолетней девочкой направил ей «фотографии и видеозапись порнографического характера».

Ирина Пичурина