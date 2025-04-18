Все 25 детских лагерей будут работать в Анапе летом

Все 25 детских лагерей на территории Анапы продолжат работу в летний сезон, сообщил на брифинге заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель. По его словам, условия в учреждениях признаны безопасными, а с учетом текущей ситуации акцент будет сделан на проведение образовательных, спортивных и творческих программ, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: kurortkuban.ru Фото: kurortkuban.ru

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что 141 пляж в Анапе и девять в Темрюкском районе не соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и не подлежат использованию для купания и рекреации. Несмотря на это, власти края подчеркивают, что отдых в лагерях будет организован с усиленными мерами безопасности и без привязки к прибрежной зоне.

В рамках ликвидации последствий разлива нефтепродуктов специалисты МЧС продолжают очистку акватории. По состоянию на 17 апреля обследовано 3,6 тыс. кв. м дна в 19 зонах, собрано более 228 тонн загрязненных отходов.

Вячеслав Рыжков