На Кубани подготовили 630 тысяч мест для размещения туристов

Власти Краснодарского края заявили о готовности 630 тыс. мест размещения для приема туристов в летний сезон 2025 года. Об этом сообщил заместитель главы региона Александр Руппель, выступая на брифинге, посвященном подготовке к курортному сезону, пишет ТАСС. По словам вице-губернатора, каждый шестой номер, зарегистрированный в гостиничном фонде страны, приходится на регион.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Господин Руппель отметил, что Краснодарский край сохраняет позиции одного из ключевых туристических направлений страны за счет разнообразия форм отдыха. В последние годы здесь активно развиваются гастрономические, аграрные и экскурсионные маршруты, а также активный туризм.

За пять лет в крае было открыто 180 новых гостиниц, при этом число объектов категории четыре и пять звезд увеличилось в 1,5 раза. В настоящее время 86 отелей работают по формату «все включено» и «ультра все включено», сообщил вице-губернатор.

Вячеслав Рыжков