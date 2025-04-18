Эколог: количество птиц, попавших в мазут в Анапе, заметно снизилось

Эколог, директор природоохранных программ Общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов рассказал, что в Анапе заметно снизилось количество птиц, попавших в мазут. Его слова приводит «"КП"-Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

«В феврале пернатых было десятки в день, сейчас — единицы. Это объясняется тем, что выбросов нефтепродуктов стало меньше и основная часть перелетных птиц уже на севере»,— рассказал господин Пукалов.

Как утверждает издание, одновременно стало меньше на пляжах Анапы волонтеров. Вместе с тем эксперты уверены, что для туристов в Анапе есть все условия для отдыха: чистый морской воздух, крупнейшая в стране санаторная база для оздоровительных процедур.

Вячеслав Рыжков