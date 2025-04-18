Новые пятна мазута обнаружили на пляжах Анапы 18 апреля

На черноморском побережье Анапы 18 апреля специалистами были зафиксированы новые загрязнения нефтепродуктами. Об этом сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперативный штаб Краснодарского края Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

Группа специалистов из Лабинского района, контролирующая участок между селами Витязево и Благовещенская, обнаружила незначительные выбросы мазута. По данным оперштаба, работы по ликвидации загрязнений проводятся в приоритетном порядке.

Мониторинг прибрежной полосы осуществляется каждый день. За разными участками побережья закреплены команды из разных районов Кубани, проверка осуществляется вручную. Параллельно с удалением новых загрязнений другие бригады продолжают очищать песок от остатков мазута методом просеивания.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие около 9,2 тыс. т мазута, потерпели крушение в Черном море 15 декабря 2024 года. В результате происшествия погиб один моряк, остальных эвакуировали. По информации Министерства транспорта РФ, в море попало примерно 2,4 тыс. т нефтепродуктов.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что 150 пляжей в Анапе и Темрюкском районе не соответствуют санитарным нормам. Курортный сезон на указанных территориях проводиться не будет.

Анна Гречко